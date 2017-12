Cote d'Ivoire: Garde républicaine - 43 stagiaires reçoivent leurs diplômes

Le général Diomandé Vagondo a exprimé sa satisfaction.Il a rappelé que c'est la première fois que la sécurité présidentielle conduit un stage entièrement encadré par des nationaux, depuis 2011.

43 stagiaires dont 18 conducteurs d'autorités et 25 gardes du corps ont reçu des diplômes de fin de formation. Cette cérémonie de remise de diplômes était présidée par le général de division, Diomandé Vagondo, chef-d'état majeur particulier du Président de la République à la 1ere compagnie Plateau de la Garde républicaine, le mardi 12 décembre. La formation a été assurée par des instructeurs nationaux du Groupe de sécurité de la Présidence de la République ( Gspr).

Le général Diomandé Vagondo a exprimé sa satisfaction.Il a rappelé que c'est la première fois que la sécurité présidentielle conduit un stage entièrement encadré par des nationaux, depuis 2011. « Chers encadreurs, en conduisant ce stage 100% ivoirien, non seulement vous confirmez vos qualités professionnelles, mais aussi et surtout vous nous permettez de réaliser un rêve, celui de la mise en forme de l'école ivoirienne de la sécurité. Une école qui va accroitre la capacité opérationnelle de nos forces en même temps qu'elle assurera la relève. Je vous exprime la satisfaction du commandement. Je suis fier de vous », s'est réjoui le chef d'état-major particulier du Président de la République. Ce satisfécit traduit, selon le général de division, le savoir-faire des hommes de la sécurité présidentielle. Un savoir- faire acquis en si peu de temps et salué récemment par le Président Alassane Ouattara suite au succès du sommet Ua-Ue. Il a félicité les 43 diplômés.

Le capitaine Koné Brahima, commandant la compagnie des gardes du corps, directeur du stage, a exprimé sa reconnaissance au général, pour sa sollicitude. Il a rappelé que c'est sur instruction du général Diomandé Vagondo qu'un stage de conducteurs d'autorités et un autre de gardes du corps (Gdc) ont eu lieu à Yamoussoukro du 14 au 23 août, comprenait 24 stagiaires du Gspr, de la Primature et du parc auto de la Présidence (1er stage).

18 stagiaires ont été déclarés admis. Le second stage, de Gdc, qui a eu lieu du 24 septembre au 23 octobre, a enregistré 37 stagiaires dont 19 éléments de la vice- Présidence, 4 de la Primature et 14 du Gspr. 25 d'entre eux ont terminé avec succès leur formation. Au nombre de ces derniers, on compte une dame. Il s'agit du sergent-chef de police, Koffi Flora- Edmonde qui décroche brillamment le diplôme de garde du corps, niveau 2. Sans oublier qu'initialement, elle est monitrice de Tir.