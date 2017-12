Cote d'Ivoire: Formation - L'Ageroute et l'Uao s'engagent dans un partenariat

À travers cet accord, « l'Ageroute veut se positionner à court terme comme un pôle d'excellence », rappelle le directeur général de cette société dont le capital est entièrement détenu par l'État ivoirien.

Désormais, l'Agence de gestion des routes (Ageroute) et l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Uao) sont liées par un partenariat portant sur la formation. L'accord a été signé le 11 décembre, à Abidjan entre Pierre Dimba et le Pr Lazare Poamé, respectivement directeur général de l'Ageroute et président de l'Uao.C'est l'aboutissement de plusieurs mois de discussions ayant débuté en mai 2017.

Selon le président du conseil d'administration (Pca) de l'Ageroute, Désiré Gnonkonté, le rapprochement entre ces deux institutions devrait favoriser les échanges d'expériences, la formation continue des cadres de l'Ageroute et surtout l'insertion professionnelle des étudiants de l'Uao à travers des programmes adaptés. « C'est un évènement particulier », s'est félicité le Pca.

« Vous avez un partenaire qui peut espérer vous apporter quelque chose. Nous avons des ressources humaines dévouées », rassure le président de l'Uao qui a effectué le déplacement avec ses plus proches collaborateurs à l'occasion de la signature de ce partenariat.

Plusieurs partenaires techniques et financiers (Ptf) dont l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), le Fonds européen de développement (Fed), le Fonds d'entretien routier, l'Agence française de développement (Afd), etc. ont également assisté à cette cérémonie.

Depuis 2006, l'Ageroute a mis sur pied l'Ageroute conseils. En plus des collectivités locales, elle a été sollicitée par des institutions de divers pays notamment le Kenya, le Gabon, le Togo, le Mali, le Sénégal, le Tchad, Madagascar.