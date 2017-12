Cote d'Ivoire: 100 Personnalités africaines les plus influentes - Alexandra Amon, l'unique ivoirienne !

Le classement réalisé par le New African Magazine est divisé en huit catégories : politique et services publics, business et finance, société civile et activisme, éducation, science, technologie et innovation, arts et culture et sport.

Le magazine New African a dévoilé son classement des 100 Africains les plus influents de cette année et on peut dire que la catégorie art et culture concentre de sacrées têtes d'affiches ! Et c'est dans celle-ci que la jeune productrice-réalisatrice-actrice ivoirienne, Alexandra Amon, figure en bonne place, aux côtés des stars comme le Nigérian Wizkid, l'acteur Idris Elba ainsi que la pop-star Tinashe ou encore le Congolais (RD Congo).

Le classement réalisé par le New African Magazine est divisé en huit catégories : politique et services publics, business et finance, société civile et activisme, éducation, science, technologie et innovation, arts et culture et sport. Comptabilisant des hommes et femmes africains originaires du continent mais aussi des membres de la diaspora, il recense 31 pays au total dont 12 francophones. Parmi les huit catégories, celle des arts et culture comptabilise le plus de personnes. Il est à noter qu'Alexandra Amon est l'unique Ivoirienne à figurer dans ce Top 100, toutes catégories confondues.

Alexandra Amon, en effet, ne cesse de glaner des lauriers à l'international et qui en font une valeur sûre du cinéma et de la télévision « Made in Côte d'Ivoire ». La nouvelle (encore une bonne) de New African, après celle de juillet dernier, où la Web-série 100% ivoirienne « Boutique Hôtel » d'Alexandra Amon qui fasait déjà un buzz terrible sur YouTube, ainsi que sur la chaîne en ligne Red Tv, venait d'être cooptée pour être diffusée dès la présente rentrée (novembre) sur Bet (Black Entertainment Television), l'une des chaînes afro-américaines via sa franchise française, les plus influentes (et disponible sur les différents bouquets Canal+, StarTime, Iroko Tv, MultiChoice... ).