Cote d'Ivoire: Gestion des finances publiques - Harmonisation des outils pour prévenir les tensions de trésorerie

Les cadres de la direction générale du budget renforcent leurs capacités au cours d'un atelier à Grand Bassam.

Du 13 au 15 décembre, un atelier sur l'articulation entre le plan de passation des marchés publics et le plan de trésorerie réunit les cadres de la direction générale du budget et des finances.

Il s'agit pour les participants de maîtriser les interactions entre les différents outils de gestion des finances publiques, notamment les plans de passation des marchés publics, l'engagement des dépenses publiques et la trésorerie.Les agents des finances vont être formés autour de plusieurs thématiques et modules : le processus d'élaboration du budget, la planification des opérations budgétaires, l'élaboration et l'exécution du plan de trésorerie de l'État.

Le représentant du directeur général du budget et des finances, Koné Djibiri, a recadré l'atelier. Faisant ressortir la nécessité d'élaborer une stratégie de planification des dépenses publiques en adéquation avec le comportement de la trésorerie de l'État. « Cet impératif conduit à la mise en place d'un plan d'engagement des dépenses publiques cohérent qui permet de prévenir les tensions de trésorerie et garantie ainsi une gestion efficace de la trésorerie », a-t-il souligné. Aussi, a-t-il interpellé les participants pour qu'ils adoptent des résolutions claires dont la mise en œuvre permettra de répondre efficacement aux attentes du gouvernement en matière de gestion efficace des finances publiques.

La directrice générale adjointe, Diomandé Massanfi, au nom du directeur des politiques et synthèses budgétaires, a souligné l'importance de l'atelier pour l'appareil de l'État en ce sens qu'il permettra de contribuer à l'amélioration de la gestion des finances publiques. « Le gouvernement a fait de l'amélioration des finances publiques un axe majeur de l'action publique devant conduire à l'émergence en 2020 », a-t-elle indiqué. Citant quelques actions gouvernementales en la matière, notamment le paiement en ligne de l'impôt, la réduction du délai de passation des marchés publics et la dématérialisation des procédures en cours, ainsi que la création de la Celiope dans le domaine des dépenses publiques, et enfin la mise en place du compte unique du trésor dans le domaine de la trésorerie.