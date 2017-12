Cote d'Ivoire: Oissu - La direction générale trace le cadre de la nouvelle saison

Au niveau du secondaire, ils doivent présenter deux équipes : une composée de garçons dont l'âge est compris entre 13 et 15 ans et une autre de garçons dont l'âge varie entre 16 et 18 ans, par établissement.

La saison 2017-2018 de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (Oissu) débutera au mois de janvier 2018. Les compétitions nationales qui devront connaître leur apothéose au mois d'avril prendront en compte le football, au niveau du primaire et du secondaire.

Il y aura également le handball primaire et secondaire filles et garçons, le basket-ball secondaire et l'athlétisme, avec des épreuves de 100 m, 200 m, 800 m, saut en longueur et triple-saut filles et garçons du secondaire. La saison 2016-2017 universitaire n'étant pas encore achevée.

Cela dit, selon la note circulaire signée du directeur général, Mamadou Souleymane Koné, communiqué également aux différents partenaires de l'établissement public national (Epn) dont le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et la Formation professionnelle, notamment les directeurs régionaux et départementaux, chaque établissement scolaire a le droit de présenter une équipe de garçons au football primaire. Au niveau du secondaire, ils doivent présenter deux équipes : une composée de garçons dont l'âge est compris entre 13 et 15 ans et une autre de garçons dont l'âge varie entre 16 et 18 ans, par établissement.

Au handball, une équipe féminine par établissement primaire. Tandis qu'au secondaire, l'on demande une équipe de filles (16-18 ans) et une autre de garçons dans la même tranche d'âge. Idem au basket-ball. Sauf qu'ici, l'on veut une seule équipe de garçons par établissement secondaire.

A l'instar des années précédentes, les compétitions 2018 se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national, avec les mêmes buts recherchés. A savoir l'animation saine des établissements scolaires et universitaires, la promotion de l'engagement citoyen des élèves et la valorisation d'un style de vif actif au bénéfice de la santé et du bien-être.