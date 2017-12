Cote d'Ivoire: Nouveau code maritime - Les principaux auteurs distingués

Sept autres acteurs ont été distingués au grade de chevalier. Il s'agit de Téya Yao Dewe Pascal, conseiller technique maritime du ministre des Transports, Blé Gnali Antoine, sous-préfet de Prikro, Brou Yao Raphael, sous-directeur des auxiliaires du transport maritime et Paté Jean Joseph, sous-directeur de la sécurité de la navigation. Avec eux, ont été décorés Goba Zouzoua Sezard, sous-directeur de la garde côtière, Kouassi Marcelin, chargé d'études au ministère des Transports et Alla Kouamé Yao, juge consulaire au tribunal de commerce.

Pour sa part, le ministre Amadou Koné a élevé au titre d'officier dans l'Ordre du mérite de la marine Coné Dioman, directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère des Transports et Blédé Gbaka Barthélémy, conseiller du Dg de la Dgamp.

Ont aussi été décorés dans la même catégorie, d'anciens responsables du maroquin concerné que sont Kabran Appiah Aimé et Gaoussou Touré. À qui s'ajoute Tano Koffi Bertin, patron de la direction général des affaires maritimes et portuaires (Dgamp).

