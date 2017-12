Madagascar: Soixante écoles privées fermées

L'animation du Tour de Mada 2017 est confiée à James, ce chanteur au talent fou et où… Plus »

Le ministère de l'Éducation nationale a communiqué, au début de l'année scolaire précédente, la régularisation administrative de tous les établissements scolaires privés. Au début, l'avertissement est tombé pour cent soixante et onze écoles. Certaines ont régularisé leur situation en respectant le dead-line proposé par le ministère, d'autres se sont retenus d'entamer la procédure. Cette régularisation administrative est la première étape lancée par le ministère, pour assainir les établissements scolaires privés. Il procédera à la seconde étape, pour cette nouvelle année scolaire. « Nous allons passer à l'assainissement des infrastructures insalubres et hors normes. Nous commençons par des sensibilisations. Nous procéderons, ensuite, au contrôle. Ce n'est qu'à la fin de l'année scolaire que nous procéderons à la fermeture des établissements qui ne respectent pas les normes », poursuit Fara Hanitra Randrianantoandro.

Décision ferme. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers l'Office national des écoles privées (ONEP), a ordonné la fermeture définitive de soixante-sept établissements scolaires privés. Ils ne disposent pas d'autorisation d'ouverture et n'ont pas régularisé leur situation, dans le délai imparti par le ministère. « Nous leur avons accordé une chance en prolongeant la date limite du dépôt de dossier, mais les responsables de ces écoles ne sont jamais venus régulariser leur situation au niveau des circonscriptions scolaires (Cisco). Deux d'entre elles sont sanctionnées pour se trouver à proximité d'un bar », explique Fara Hanitra Randrianantoandro, directeur de l'ONEP, hier. Ces écoles privées se répartissent dans tout Madagascar. Quatorze se trouvent dans la région d'Analamanga, et seize autres, dans la région de Diana.

