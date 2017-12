Burkina Faso: Anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo - 19 ans après, Koudougou maintient la pression

Alors que François Compaoré était face au juge français sur le coup de 14 h, les chantres de la justice pour Norbert Zongo battaient le pavé afin de réclamer, comme cela est devenu de coutume depuis maintenant 19 ans, la lumière et la justice sur cet horrible assassinat. A Koudougou, c'est autour de la coordination du Collectif provincial et de la Coalition contre la vie chère (CCVC) du Boulkiemdé que cette commémoration a été faite.

Plusieurs activités étaient inscrites au chapitre de cette 19e journée d'hommage à Norbert Zongo. Il s'est agi d'une conférence de presse, d'une projection de film, de veillées de prière et, bien sûr, de la marche-meeting du 13 décembre. Même si les rangs étaient clairsemés, la détermination de ceux qui sont sortis n'a pas faibli d'un iota. Et c'est en brandissant banderoles et pancartes, aux messages évocateurs de leur soif de justice, qu'ils ont bouclé leur parcours traditionnel. Celui-ci va du Théâtre populaire à la place Maurice-Yaméogo, puis au haut-commissariat où la déclaration de la coordination a été lue et remise au maître des lieux et enfin au théâtre populaire pour le meeting. Un meeting marqué par les chants de la chorale de l'ANEB, la lecture du message commémoratif de l'Association des journalistes du Burkina (AJB) et de la déclaration de la Coordination CODMPP-CCVC du Boulkiemdé. De cette déclaration lue par Kisito Dakio, il ressort que le 19e anniversaire de ce drame a lieu dans un contexte où l'espoir suscité par les luttes héroïques du peuple s'est vite estompé et a laissé place à un doute sur la volonté de nos autorités politiques et judiciaires de faire la lumière sur ce dossier. La coordination se désole de voir que les dossiers judiciaires emblématiques, dont celui de Norbert Zongo, peinent à avoir un dénouement.

« Les familles des victimes appellent de leurs vœux la manifestation de la vérité et de la justice », souligne Kisito Dakio. Selon lui, tout cela serait un plan monté par le pouvoir du MPP pour faire regretter au peuple l'insurrection populaire d'octobre 2014 et la résistance au putsch de septembre 2015. Il en veut pour preuve les propos du président de l'Assemblée nationale, lequel a avoué que leurs enfants sont dans les grandes écoles et universités à l'extérieur, ainsi que la violente répression des élèves grévistes de Tita. Les organisateurs ont invité le peuple à plus d'engagement et de détermination dans la lutte pour, entre autres, la manifestation de la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons, la justice pour les martyrs de l'insurrection et de la résistance au putsch, le combat contre l'impunité des crimes économiques et de sang.

Toujours dans le cadre de ce souvenir, il est prévu une conférence publique sur la vie et l'œuvre de Norbert Zongo à l'université de Koudougou et une pièce théâtrale sur l'adaptation du roman «Rougbêinga» du journaliste défunt au Théâtre populaire de Koudougou.