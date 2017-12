Burkina Faso: Affaire Norbert Zongo - Ce chiffre 13 qui poursuit le « petit président »

La nouvelle instruction du dossier Zongo suit son cours. François Compaoré est poursuivi pour incitation à l'assassinat. Après l'audience de notification de la demande d'extradition et de vérification d'identité, François Compaoré, qui est de nationalités ivoirienne et burkinabè, devrait comparaître de nouveau le 7 mars 2018, cette fois-là pour l'audience de fond, à l'occasion de laquelle la Cour décidera si le frère cadet de Blaise Compaoré sera extradé au Burkina Faso.

C'est vraiment depuis cette période que plus rien ne sera comme avant. Et avec la chute du régime consécutive à l'insurrection populaire, à l'image du dossier Thomas Sankara, le dossier Norbert Zongo semble sur un boulevard. L'interpellation de François à Paris en est une parfaite illustration.

On a peut-être tort de penser que c'est depuis l'insurrection que « plus rien ne sera comme avant », car c'est depuis 98 que le changement était en cours au Faso. Le pouvoir a été bien obligé de concéder de nombreuses réformes qui étaient impensables jusque-là :

Pour le pouvoir, une chose était de tenir la justice en laisse et l'autre était de contenir et même d'étouffer les nombreuses conséquences sociales et politiques de la tragédie de Sapouy.

Mais face à la fronde populaire née du drame de Sapouy, le pouvoir a été obligé d'accepter la mise en place d'une Commission d'enquête indépendante (CEI) dont le rapport d'investigation a, d'une part, conclu que le journaliste a été tué pour ses articles qui visaient à faire la lumière sur la mort de David Ouédraogo et, d'autre part, désigné six suspects sérieux (2), tous membres de la sécurité présidentielle.

Cette audience de notification de la requête d'extradition et de vérification de l'identité du prévenu coïncidait, jour pour jour, avec le 19e anniversaire de l'assassinat du directeur de publication de L'Indépendant et de ses trois compagnons d'infortune (1), retrouvés calcinés en rade de Sapouy le 13 décembre 1998.

