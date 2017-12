Burkina Faso: Dossier Norbert Zongo - Entendu hier à Paris, François ne souhaite pas être extradé

Hier 13 décembre 2017, François Compaoré était à la barre de la chambre du contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Paris où, après qu'on a vérifié son identité, il lui a été notifié la demande d'extradition formulée contre lui par les autorités burkinabè dans le cadre de l'instruction du dossier Norbert Zongo. Après avoir déclaré qu'il jouissait de la double nationalité, ivoirienne et burkinabè, François Compaoré a souhaité ne pas être extradé vers le Burkina Faso en réponse à la question qui lui a été posée. Nous vous en proposons le compte rendu officiel émanant du ministère de la Justice qui suit de près cette affaire.

Comme précédemment annoncé, la Chambre du contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a tenu, ce jour 13 décembre 2017 à partir de 14 heures 30 précises, l'audience de notification à Monsieur Paul François Compaoré de la demande d'extradition du Burkina Faso.

La Cour a d'abord statué sur la demande faite par le Burkina Faso pour intervenir à l'audience par le biais de Maître Yves Sauvayre du Barreau de Lyon (France) et Maître Anta Guissé du Barreau de Paris (France), tous deux spécialistes des questions d'extradition. Après avoir rendu une décision autorisant le Burkina Faso à intervenir dans la procédure d'extradition, la Cour a présenté à Monsieur Paul François Compaoré et à son avocat les avocats commis par l'Etat du Burkina Faso pour défendre ce dossier en son nom. Après cette étape.

A l'appel de son nom, Monsieur Paul François Compaoré s'est présenté à la barre de la Cour qui a vérifié son identité. A cette étape de l'audience et sur la question de sa nationalité, Monsieur Paul François Compaoré a acquiescé qu'il est bel et bien Ivoirien et Burkinabè. Après cet interrogatoire sur son identité, la Cour lui a notifié l'ensemble des pièces envoyées par le Burkina Faso aux autorités judiciaires françaises pour obtenir son extradition, et il a déclaré en avoir pris connaissance auparavant. A la question de savoir, comme la procédure l'exige, s'il consentait à être remis aux autorités judiciaires du Burkina Faso pour y être jugé, Monsieur Paul François Compaoré a répondu NON. Le dossier a alors été renvoyé au 07 mars 2018 pour être plaidé au fond, et la Chambre du contrôle de l'instruction rendra sa décision après cette audience.