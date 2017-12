Congo-Kinshasa: Elections démocratiques, transparentes et apaisées - Les journalistes s'engagent pour l'accès facile à l'information

Pour lutter contre le journalisme protocolaire, le favoritisme et la corruption, particulièrement en cette phase cruciale du processus électoral en RD. Congo, Journaliste en Danger, JED, avec l'appui d'internews, a tenu un café-presse hier, mercredi 13 novembre 2017, en son siège de la Gombe.

Face à plusieurs journalistes de la Capitale, le Professeur Emmanuel Kabongo, Henri Longendja et le Député national Patrick Muyaya étaient présents pour les exhorter à exercer leur métier de manière professionnelle, et débattre sur les difficultés de l'accès aux informations de premières mains. Au menu, état des lieux, échanges, enjeux et perspectives pour une presse intelligente en RD. Congo.

"Problématique de l'accès à l'information, pour des élections démocratiques, transparentes et apaisées" est le thème de ce café-presse. Il était donc question de rappeler aux journalistes le rôle qu'ils ont à jouer dans la société qui est aujourd'hui septique face aux médias devenus des vraies-fausses valeurs sûres, et de ne pas livrer l'information sur base d'un pot de vin reçu, par peur de représailles ou manque de technique d'investigation. Le travail du journaliste et le droit public d'accès à l'information sont fortement remis en question.

Peut-être que la démocratie dont fait preuve les politiques n'est que fictive, puisque la population craint de parler des sujets qui fâchent, il y a une grosse auto-censure du journaliste congolais, et la problématique d'obtenion des informations en retard. Pour le Professeur Emmanuel Kabongo, malgré les risques imminents qui existent dans la profession, le professionnel des médias doit aller vers les sources, parler vrai et être interactif. Il n'y pas de métier sans rique, a-t-il complété en sursaut.

Etant donné que la loi sur l'accès à l'information est encore en balotage au sein de l'Assemblée nationale depuis quelques années et qu'elle fait peur aux politiques, il revient donc aux journalistes d'exercer une pression, légale, en direction des élus nationaux afin que cette loi soit votée.

Ça parle de démocratie sans être démocrate, a lâché, pour sa part, le Député Patrick Muyaya. Qui, plus est, a affirmé qu'avec cette manière de faire des journalistes, le public n'est plus attiré par les médias. L'élite d'aujourd'hui ne montre plus le chemin à suivre, alors qu'elle a un véritable rôle à jouer dans la responsabilité sociale des médias et du peuple.

Concernant les tracasseries ou menaces, Patrick Muyaya assure ici que : « la véritable protection du journaliste, c'est son professionalisme ».

L'accès à l'information

En effet, les journalistes n'ont pas la main mise sur les informations primordiales, à l'intérêt du peuple congolais, qui ont trait aux institutions publiques notamment, l'Assemblée nationale, le Sénat, le palais de justice, les ministères fiscaux ou encore la CENI. Les échéances électorales se déroulent dans un schéma assez drastique du climat politique. D'où, il n'y a pas que les médias qui recherchent l'information mais toute la population. La loi d'accès à l'information est une loi citoyenne. C'est un principe indubitable qui est censé guider les élections pour qu'elles soient acceptées par tous.

Il demandé, cependant, à la Commission électorale nationale indépendante de publier les informations de manière proactive et de garder les archives de manière à faciliter leur accès à qui veut légalement la vérifier. Et ce, déjà pendant la période pré-électorale.

Le Secrétaire éxecutif du Collectif 24, M. Henri Longendja, partant de l'opération d'enrôlement à la tenue des scrutins, il y a là toute une panoplie d'éléments que les journalistes demandent à la CENI pour authentifier ses actions, et éclairer l'opinion sensible à toute suspiscion maffieuse. C'est ainsi valable pour les candidats de leur côté et les partis politiques d'être ouverts sur la liste des dépenses, les avoirs, les frais de campagne, afin d'éviter les détournements ou blanchissements des fonds.

Pour aboutir à la tenue effective et réelle des élections démocratiques dans un climat apaisé dans ce pays, les professionnels des médias constituent un personnage important qui, malgré les vives tensions politiques, doit assumer pleinement son rôle.

Le Secrétaire général de JED, M. Tshivis Thsivuadi questionne pour savoir comment les élections peuvent aboutir avec de telles tensions ? Et c'est là que le journaliste intervient avec son savoir-faire, sans aucun parti pris, pour aller à la source des vraies informations et les livrer avec un minimum d'expertise.