Congo-Kinshasa: Attaque contre la MONUSCO - Une commission d'enquête à pied d'œuvre

Pour démontrer toute l'urgence qu'a revêtue cette attaque subie de plein fouet par la Monusco, le porte-parole militaire a confié que dès le lendemain de cet assaut, le commandement de la force Monusco s'est inséré dans le dispositif de Semiliki pour diriger et coordonner les opérations sur place. Et, la base de cette contrée a été depuis renforcée par la Brigade d'intervention. En définitive, la Monusco réitère ses condoléances aux familles éprouvées par la barbarie de cet incident.

En effet, le jeudi 7 décembre 2017, des présumés éléments ADF ont lancé une attaque contre la Compagnie opérationnelle de la Force de la Mission des Nations Unies au Congo-Kinshasa à Semiliki, à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Cette attaque a été repoussée par la Force de la Monusco et dans laquelle 14 casques bleus ont perdu la vie alors que 44 autres ont été blessées, a signalé la Monusco. La Mission onusienne révèle qu'aussitôt évacués par les moyens aériens, 27 blessés reçoivent, présentent, leur traitement à Goma, 7 à Beni, 5 à Kinshasa et, enfin, 5 autres, dans un état grave, ont été évacués à Kampala pour y recevoir des soins médicaux appropriés.

Il sied de rappeler que l'attaque de ce poste de Semiliki a causé la mort de 14 casques bleus et 5 militaires FARDC ainsi que des nombreux blessés. Lors de la conférence onusienne menée par Charles Bambara depuis Goma, le Commandant Adil Esserhir, porte-parole militaire a.i de la Monusco, a révélé, dans son compte-rendu, "que cette attaque lâche n'affecte en rien la détermination de la Force de la Monusco à combattre". Par ailleurs, signale la Monusco, une commission d'enquête, mise sur place, se trouve déjà sur les lieux pour mener les investigations nécessaires afin de recueillir et d'analyser les éléments d'information liés à cet incident. La principale information de la semaine, sur le plan sécuritaire, a concerné, sans surprise, la situation sécuritaire dans le territoire de Beni, suite à l'attaque perpétrée par des présumés éléments des forces démocratiques alliés (ADF) contre la base de la Monusco.

