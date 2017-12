Burkina Faso: Zéphirin Diabré - L'unanimité ne s'est pas faite autour de la participation de l'UPC à un gouvernement

C'est le député de la Bougouriba Nicolas K. Dah qui assure l'intérim de la section du Poni. Une réorganisation des structures du parti à travers tout le pays est envisagée. Le président Diabré a qualifié ces démissions de tempête dans un verre d'eau. Le parti est solidement implanté dans le Sud-Ouest. Il est encore vivant et vivace à Gaoua, a-t-il rassuré. Il a invité ses militants à rester fidèles au parti, engagés et confiants.

Mais l'unanimité ne s'est pas faite autour de cette participation à un gouvernement. Diabré a ajouté qu'il n'a pas été contacté pour cela. Aussi, le député du Poni, Kodjo Jacques Palenfo, aurait dit que la section du Poni s'est réunie et a pris la décision de l'amener à quitter le parti s'il rejoignait le parti au pouvoir. Zéphirin Diabré pense que ces démissions ont été orchestrées par des politiciens qui ont pour objectif la déstabilisation de l'UPC. Ils auraient même voulu retirer la direction du parti pour la confier à quelqu'un qui leur est proche. Des mesures ont été prises pour décharger les députés frondeurs de leurs responsabilités dans les instances du parti. C'est ainsi que des sections ont été dissoutes et des intérimaires nommés à la tête de celles-ci.

