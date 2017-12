Togo: Sémassi perd son fauteuil, AS Togo Port nouveau roi !

Le 6ème chapitre du championnat national de football de première division, a été disputé ce mercredi. Au total, les huit rencontres de la journée ont permis de constater un réveil de l'instinct de buteur de certains attaquants. Ils ont fait mieux que la 4ème journée (15 buts). En tout, 19 fois les filets ont tremblé.

Ainsi, on verra Dyto passer jusqu'à 4 buts aux Anges de Notsè qui n'ont pu que difficilement réduire le score par un seul but, même situation dans le duel des mal classés qui a souri aux gars de Unisport qui ont battu aussi Kotoko de Lavié sur le même score de 4-1. C'est la première victoire de la saison pour le club de Kouloumdé.

AS Togo Port a réussi à s'installer une nouvelle fois dans le fauteuil de leader. Le champion sortant a épinglé Gbikinti et profite de la défaite de Sémassi. Farouche résistance de l'AS OTR qui recevait le leader Sémassi. 74ème minute, les joueurs de Gneni Sébabi font mieux, en ouvrant le score. Sémassi était obligé de se jeter encore plus dans le jeu mais à l'arrivée 1-0

Autres enseignements de cette journée, les premières victoires à domicile de Maranatha et de Foadan respectivement sur Agaza et ASCK, sur un score identique et étriqué de 1-0.

Les résultats

AS TOGO PORT#GBIKINTI (Municipal) 1-0

DYTO#ANGES (Kégué) 4-1

AS OTR#SEMASSI (JCA Agoè) 1-0

ESPOIR FC#KOROKI (Tsévié) 2-2

MARANATHA#AGAZA (Womé) 1-0

UNISPORT#KOTOKO (Sokodé) 4-1

ASKO#GOMIDO (Kara) 1-0

FOADAN#ASCK (Dapaong) 1-0

Classement Telegramme228, 6ème journée

1. AS Togo Port 15 pts +6

2. US Koroki 14 pts +5

3. Sémassi FC 13 pts +7

4. Dyto FC 13 pts +5

5. Gbikinti FC 11 pts +3

6. Gomido FC 10 pts +3

7. ASKO 10 pts +1

8. Agaza FC 9 pts +0

9. ASCK 8 pts +2

10. AS OTR 7 pts -1

11. Maranatha FC 6 pts -2

12. Unisport 4 pts -3

13. Foadan FC 4 pts -4

14. Espoir FC 4 pts -6

15. Anges FC 4 pts -8

16. Kotoko FC 2 pts -9