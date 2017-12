Congo-Kinshasa: Luzolo Bambi frappe à l'Urbanisme, à l'ACGT et à la DGRK - Kokonyangi s'agite

Luzolo Bambi Lessa, ci-devant Conseiller spécial du Chef de l'Etat en charge de la Bonne Gouvernance, de la Lutte contre la Corruption et le Financement du Terrorisme, vient de se rappeler de nouveau à la mémoire collective des Congolais en ficelant plusieurs dossiers présumés « Kuluna » en cravate. On signale, à ce sujet, une vague d'arrestations opérées par des inspecteurs judiciaires attachés à son service, le mardi 12 décembre 2017, au Secrétariat général du ministère de l'Urbanisme et Habitat, à l'Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT), ainsi qu'à la Direction Générale des Recettes de Kinshasa (DGRK).

Selon l'acte d'accusation, il est reproché au Secrétaire Général l'Urbanisme et Habitat, la spoliation d'une dizaine d'immeubles l'Etat, dont celui communément appelé « UAC », qui aurait été vendu plus de quatre millions de dollars américains. Quant au dirigeant de l'ACGT auprès de la Société Zenit, il serait dans le détournement d'une dizaine de millions de dollars destinés à la construction de plusieurs passerelles le long boulevard Lumumba, dont les travaux se trouvent présentement l'arrêt.

A la DGRK, on parle de faux en écriture, corruption, et des biens publics, sous couvert des comptes parallèles, à charge Directeur général Narcisse Lembo, du Directeur général DidoIlembwe, du Directeur de brigade Rudy Kalala, de l' fiscal FellyNgobila et du chef des bureaux Tumba et Luzolo.

Alors que l'affaire se trouve encore en instruction, on a hier mercredi 12 décembre 2017 une réaction musclée du ministre l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi. Très remonté, il a contre l'arrestation du Secrétaire général de son ministère. A l' croire, le Conseiller Spécial Luzolo Bambi aurait dû l'informer préalable avant de cueillir son collaborateur par des judiciaires. Il aurait même ajouté que ce ne sont pas dix mais 45 immeubles de l'Etat qui auraient été spoliés.

Ce que l'opinion a du mal à comprendre, c'est l'agitation du Kokonyangi, laquelle pousse à croire qu'il ne serait pas d'accord l'initiative du Conseiller Spécial Luzolo. Et, pourtant, les opérées par des inspecteurs judiciaires dans les rangs de fonctionnaires de l'Etat soupçonnées d'avoir posé des actes de gestion rentrent dans le cadre de la moralisation de la publique par l'éradication des antivaleurs.

Ce ministre, qui accuse le Conseiller spécial d'avoir agi l'anarchie et placé les présumés détourneurs des biens et publics dans des cachots privés, trouble les esprits avec révélation troublante relative à la spoliation d'au quarante-cinq immeubles de l'Etat précisément dans le dossier examen. La question que le commun des mortels se pose est de savoir qu'il attendait pour actionner une procédure judiciaire à ce sujet.

Pourquoi s'agite-t-il alors que les interpellations lancées par Bambi vont dans le sens des poursuites judiciaires contre les spoliateurs immobiliers et du rétablissement ultérieur de l'Etat ses droits ?

De quoi aurait peur le ministre de l'Urbanisme et Habitat ? observateurs trouvent bizarre que ce membre du gouvernement soit seul à s'opposer à l'opération « mains propres » entreprise par Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en matière de Bonne Gouvernance,

de Lutte contre la Corruption et le Financement du Terrorisme. principe, les ministres des Finances et des Travaux Publics Infrastructures ou le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, représentent les différentes tutelles des personnes arrêtées, dû aussi donner de la voix. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Si a commis un abus de pouvoir, il appartient à la très haute d'apprécier.

D'aucuns se demandent si le ministre Kokonyangi a la tranquille. On se souvient qu'il y a peu, son collègue Lumeya a un arrêté signé par lui et un autre par un ancien ministre Affaires Foncières, Félix Kabange pour ne pas le citer, et reversant la Concession Socopao II dans le domaine privé de l'Etat, alors que cet espace est une propriété de la Société Commerciale Transports et des Ports (SCTP).

On est en droit de s'interroger sur les mœurs politiques en RDC, les bâtiments et domaines fonciers de l'Etat font l'objet d' spoliation éhontée, avec la complicité de ceux qui devaient le patrimoine public. A ce jour, de nombreux d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaires retrouvent dans la rue, car déguerpis par des particuliers des biens publics spoliés. S'il n'y a plus personne pour protéger immeubles et concessions de l'Etat, que l'on a pris coutume de dans le panier des « biens sans maître », celui-ci va complètement dépouillé à plus ou moins courte échéance.