Congo-Kinshasa: Bientôt de nouvelles aérogares à N'djili et Luano

Opérationnels avec des aérogares provisoires, les aéroports internationaux de N'Djili, à Kinshasa, et de la Luano, à Lubumbashi, seront très prochainement dotés des infrastructures dignes d'un pays moderne et conformes aux standards intedrnationaux. Confirmation faite hier mercredi 13 décembre 2017 par le Directeur Général de la des Voies Aériennes(RVA), Bilenge Abdala, à la suite d'une séance de travail qui s'est tenue dans la salle des réunions de la RVA située dans la nouvelle Tour de contrôle, avec une délégation de la société Exum Bank of China.

Se confiant à la presse, Bilenge Abdala a exprimé sa, satisfaction d'avoir présidé, cette réunion d'une grande envergure pour développement de la République Démocratique du Congo en d'aviation. Rencontre qui devrait accélérer la mise en œuvre projet de construction des aérogares définitives dans les villes Kinshasa et Lubumbashi.

Cette rencontre avec une forte délégation représentant la Exum Bank of China était axée sur des aspects techniques visant finalisation du processus de mise en place du financement attendu tous, a-t-il précisé. Et, au regard des avancées dans les entre les deux parties en présence et des prospections faites sur deux sites des provinces précitées, Bilenge Abdala a estimé qu' n'est plus question que de quelques mois pour que ce projet matérialise dans le vécu quotidien des Congolais, qui ne rêvent des infrastructures dignes et respectueuses.

Il est important de signaler que cette réunion technique entre responsables de la RVA et la délégation de la Société Exum Bank China a été précédée par une visite des infrastructures de l' international de N'djili, le mardi 12 décembre 2017. Une manière cette délégation chinoise de s'imprégner de ce qui est déjà fait, ce qu'il faut améliorer avec la construction de des défectives.

Et, lors de cette visite du site de construction l'aérogare de N'djili, la délégation chinoise a projeté construction d'une aérogare d'environ 40.000 mètres carrés. qui seront de loin plus grandes que celles de l'actuelle aérogare. qui naturellement augmentera la capacité d'accueil annuelle passagers et mettra sur le même pied d'égalité voire à un supérieur le pays en ce qui concerne le trafic aérien .Une technique sera prise si le besoin se fait sentir pour délocaliser Boulevard Lumumba et permettre la réussite de cette grandiose.