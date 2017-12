Congo-Kinshasa: 22 réfugiés centrafricains accueillis par un jeune Congolais à Mobayi-Mbongo

Que dire alors de l'éducation des enfants et des soins médicaux ? « Les enfants, surtout ceux du Cycle secondaire, ont difficile étudier. Il leur faut des fournitures et frais scolaires. pourquoi deux enfants n'étudient pas », a regretté la Centrafricaine.

piloté par Caritas International Belgique, pour le compte de Caritas-Développement Molegbe. « Au début, je traversais et dans notre marché du côté de la RCA. Mais, la détérioration conditions sécuritaires ne le permet plus depuis août dernier. miliciens Seleka et Anti-Balaka sont dans les parages. Le petit que nous avons amené de la RCA est épuisé. Du coup, nous vivotons », a relevé la réfugiée.

Il a vu Ange-Marie se couper en quatre pour mettre ses enfants, traumatisés par la guerre qui les a chassés de leur maison en RCA, l'abri de la pluie. A part elle et son mari, il y avait 8 filles et garçons. Il a eu pitié d'eux. « Je vais tous les emmener chez moi, même si nous devrions après dormir comme des cochons », se dit-il.

Mais, elle-même, son mari et 20 autres enfants se sont retrouvés la plage, ne sachant où aller, sous une pluie battante. C'est là GbokuKokanda est entré en jeu. Agé de 28 ans, fils du chef Groupement, ce pêcheur congolais est marié et père de quatre enfants.

