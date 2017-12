Sénégal: Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar - Khalifa Sall devant le tribunal correctionnel

Le procès de Khalifa Ababacar Sall, qui s'ouvre ce matin, est l'aboutissement d'un long marathon judiciaire. Le maire de Dakar et ses sept co-inculpés font face, pour la première fois, aux juges du tribunal correctionnel de Dakar.

Khalifa Ababacar Sall et ses co-inculpés dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar comparaissent ce matin devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le juge du premier cabinet, Samba Sall, a pris cette décision de renvoi le 07 décembre courant après avoir rejeté la demande de cautionnement introduite, la veille, par la défense du maire de Dakar. Il a ainsi suivi réquisitoire définitif du procureur de la République. Après presque 10 mois de détention préventive pour instruction, l'édile de la capitale a l'opportunité de s'expliquer sur les accusations du procureur de la République. Le sort du responsable socialiste a basculé le 03 mars 2017 après la conférence de presse du procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, l'accusant « d'escroquerie portant sur les deniers publics, de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écritures, etc. »

Le chef du parquet avait dit avoir reçu le rapport n°12/2016 du 24 mars 2016 de l'Inspection générale d'Etat (Ige) demandant, dans sa recommandation n°1, l'ouverture d'une information pour élucider la manière dont les fonds de la caisse d'avance ont été gérés. « Cette inspection a eu à relever un montant de 1,830 milliard de FCfa qui a été dépensé sans que justification ne soit faite. Devant une telle recommandation, j'étais obligé de saisir les enquêteurs pour élucider l'affaire », avait justifié Serigne Bassirou Guèye. Auparavant, M. Sall avait été convoqué et entendu, les 21 et 22 février, pendant plusieurs tours d'horloge, à la Division des investigations criminelles, sur sa gestion. Au lendemain de la conférence du maître des poursuites, le premier magistrat de Dakar avait lui aussi fait une sortie médiatique pour balayer d'un revers de main ses propos.

« C'est le président de la République qui a transmis le dossier au procureur et non l'Ige. La saisine de la justice est une prérogative exclusive du président », avait dit le maire de Dakar. Quelques jours plus tard, la machine judiciaire a été mise en marche. Le mardi 08 mars, tard dans la soirée, Khalifa Sall et ses co-inculpés ont été placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Une longue bataille juridique s'en est suivie. Les avocats de Khalifa Sall ont, à plusieurs reprises, sollicité une liberté provisoire devant les juridictions compétentes. D'abord, sur le fondement des contestations qu'ils opposent dans le cadre des poursuites. Ensuite, sur la base de son immunité parlementaire. Mais partout, c'est un revers.

Récemment, la procédure aux fins d'obtenir la liberté provisoire contre cautionnement qu'ils avaient déclenchée n'a également abouti à rien. Aujourd'hui, le destin du maire de Dakar est entre les mains du juge Maguette Diop, ancien président de l'Union des magistrats sénégalais (Ums) et ses deux assesseurs, Pape Abdoulaye Dondé et Elisabeth Thiam qui sont chargés de dire le droit.