Congo-Brazzaville: Conduite automobile et coiffure - Plus de 500 jeunes formés par l'Onemo

Les bénéficiaires ont reçu des permis de conduire Cémac et des certificats de qualification professionnelle, le 13 décembre, au cours d'une cérémonie organisée à l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre (Onemo)

L'Onemo vient de former 138 jeunes en conduite automobile dans quelques centres de formation de la place. Quatre-vingt-dix-neuf d'entre eux ont obtenu leurs permis de conduire Cémac et trente-neuf passeront les épreuves pratiques le 20 décembre. En coiffure-esthétique, trois cent quatre-vingt-neuf jeunes filles ont été formées dont deux décédées avant la fin de la formation. Selon le directeur général de l'Onemo, André Nyanga Elenga, les bénéficiaires sont désormais capables de se prendre en charge car ils ont tous un métier en main. « Aux jeunes formés, de nos jours, être qualifié est la chose la plus importante car, dès aujourd'hui, vous devez vous atteler pour exercer et voler de vos propres ailes. Vous devez faire preuve de beaucoup de courage et aimer le métier pour que de demandeur d'emploi hier vous deveniez promoteur demain », a-t-il souhaité.

Il a également rappelé que ce vaste chantier de lutte contre le chômage s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à préparer les jeunes à la formation qualifiante. Au regard des milliers de dossiers de jeunes en attente, l'Onemo entend continuer dans le même élan malgré les difficultés conjoncturelles que le pays vit actuellement, a indiqué André Nyanga Elenga. « En 2018, l'Onemo entend poursuivre la même politique, cette fois-ci dans d'autres domaines (l'apprentissage et la maîtrise de l'outil informatique et la coupe-couture) », a-t-il conclu.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Jean Ngakosso, s'est, quant à lui, réjoui du fait que cette activité était liée à l'apprentissage des métiers en vue d'une insertion socioéconomique des jeunes. D'après lui, le véritable problème du fort taux de chômage au Congo est dû au fait que de nombreux jeunes manquent de qualification. « Pour mieux résorber le chômage, il faut que nos jeunes cherchent davantage le chemin de la formation. Voilà pourquoi je salue tous ceux qui ont frappé à la porte de l'Onemo pour trouver un métier qui leur offre du travail. Oui ! vous avez désormais un métier qui vous ouvre les portes de votre insertion socioéconomique et de votre indépendance. Vous avez choisi pour les uns la conduite automobile pour les autres la coiffure et l'esthétique, je vous félicite pour votre choix et surtout pour votre réussite », a-t-il déclaré au nom du ministre Thomas Antoine Nicéphore Fylla Saint Eudes empêché.

Il a, par ailleurs, annoncé aux bénéficiaires que le ministère avait mis en place plusieurs dispositifs de formation professionnelle et qualifiante, et fait remarquer que ceci sera bénéfique aux apprenants ayant choisi le métier de coiffure esthétique qui pourront retrouver l'école par la voie des Centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, qui sont des structures mises en œuvre pour assurer aux jeunes défavorisés une formation en alternance école-entreprise. Notons que les participants à cette cérémonie ont également assisté aux séquences de démonstration des formés dont la décoration des voitures de mariage.