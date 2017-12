Cote d'Ivoire: Application de la loi sur le sport - Les fédérations sportives s'activent pour "une mise à jour"

« Ne vous inquiétez pas. Vous serez dans le temps », nous a indiqué le service communication de la FINS. Au niveau de la Fédération Ivoirienne de Sport Paralympiques, l'on multiple les séances de réunions pour ajuster les statuts et règlements à la Loi relative au Sport. Pour rappel, la Loi relative au sport a été adoptée et promulguée en décembre 2014. Elle rentrera dans sa phase pratique à partir du 1er janvier 2018.

Au terme de ce séminaire plusieurs recommandations ont été formulées. Parmi lesquelles la mise à jour "des statuts et règlements intérieurs des fédérations sportives en conformité avec la loi d'ici fin 2017". En clair adapter les " constitutions" des fédérations à la loi relative au sport. Les Fédérations sportives ont donc jusqu'au 28 décembre 2017 pour déposer la nouvelle monture de leurs statuts et règlements au ministère des Sports et Loisirs. Si au terme de ce séminaire, les fédérations sportives avaient pris l'engagement d'accorder une priorité à cette adaptation, il faut le dire que c'est maintenant qu'elles s'activent pour la " mise à jour".

Les Fédérations sportives et ministère des Sports et Loisirs étaient en novembre 2017 en séminaire afin de plancher sur la loi relative au Sport.

