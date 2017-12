Ile Maurice: À Belle-Rose - Bhadain s'en prend au Ptr, Sithanen se défend

Interrogé, Rama Sithanen a déclaré à l'express, hier soir, qu'il s'étonne des allégations de Roshi Bhadain. « C'est absolument faux de dire que j'ai empoché des dividendes pour la bonne et simple raison que je ne suis pas actionnaire de la compagnie. Je ne suis que Chairman d'IFS. Les deux actionnaires sont Couldip Basant Lala et Kapil Dev Joory qui sont deux entrepreneurs qui se sont sacrifiés pour le développement du Global Business à Maurice. Quel est le mal si aujourd'hui ils sont financièrement récompensés pour leurs investissements ? Roshi Bhadain est en train de débiter des mensonges car il est terriblement en difficulté dans cette partielle», a avancé, pour sa part, Rama Sithanen.

Il a aussi publié les comptes de l'International Financial Services (IFS) qui démontreraient que la société de Rama Sithanen se fait plus de $32.5 millions de dividendes qui ne sont pas taxables. Couldip Basant Lala et Kapil Dev Joory sont également visés. «Les trois directeurs se sont fait $ 32.5 millions de dividendes en un an. Et cet argent n'est pas taxable», a martelé Roshi Bhadain.

