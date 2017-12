Ile Maurice: Élection partielle au n°18 - Jack Bizlall lance un ultime appel à ses mandants

Il a saisi cette occasion pour dénonce, une fois de plus, les conditions imposées pour pouvoir participer à cette élection. «Nou'nn bizin fer enn let à komiser elektoral pou fer li koné ki sé kontrair a demokrati kan nou anpess enn dimoun particip dan eleksion si li pena nouvo kart idantité.»

«Lors de notre campagne, personne n'a été payé pour l'utilisation de son véhicule. Chaque personne a payé l'essence de sa poche. De plus, nous n'avons pas engagé des taxis pour qu'ils aillent chercher les gens chez eux le jour de l'élection. Avant le 17, nous allons procéder à une mise à jour de nos finances», avance le candidat du Muvmen Premye Me.

«Eski sa eleksion la pou kre enn dinamik ou li pou fer pays rekil en arier. Le 18 nou pou gagn répons-la», dit-il. Il a aussi axé son discours sur le financement des partis politiques. Selon Jack Bizlall, certains partis auraient dépensé plus d'un million de roupies pour un seul candidat. Contrairement à son parti qui a dépensé la somme de Rs 125 000. De plus, selon ce dernier, il y aurait plusieurs personnes qui seraient une menace pour cette campagne. Selon lui, ces dernières seraient «dangereuses».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.