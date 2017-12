Burkina Faso: 11-Décembre - La communion armée-nation par une retraite aux flambeaux

Les forces de défense et de sécurité ont, le dimanche 10 décembre 2017, communié avec la population de Gaoua par une retraite aux flambeaux dans un circuit fermé de 3 km. Elles ont ainsi rendu hommage à leurs frères d'armes disparus.

Partis du haut-commissariat du Poni et à travers un circuit fermé de 3 km, les marcheurs, constitués des corps militaires et paramilitaires ont arpenté les rues de la ville de Gaoua en début de soirée du 10 décembre 2017. La fanfare en tête et exécutant la musique militaire, ils ont parcouru cette distance avec des bougies allumées, dans une bonne ambiance. Toutes les artères aux alentours ont été bloquées. Les populations se posaient des questions à la vue de la longue file de militaires paradant, bougies en main. Certains applaudissaient. D'autres lançaient des cris de joie. D'autres encore accompagnaient les marcheurs le long des voies.

Des badauds filmaient à l'aide de leurs téléphones portables et certains prenaient des photos pour immortaliser l'évènement. Denise Palenfo, trouvée au bord d'une voie attenante, avait du mal à cacher sa joie et son admiration devant cette marche harmonieuse. Venue de Ouagadougou, elle dit avoir un faible pour la tenue et nourrit l'espoir de devenir policière. Pour elle, c'est une grande joie de voir le regard de tant de Burkinabè fixé sur sa région et particulièrement Gaoua. Le chef d'Etat-major général des armées, Oumarou Sadou, à la fin de la marche, a félicité ses hommes. Il leur a exprimé sa fierté. « Nous sommes fiers de la cohésion et de l'harmonie entre forces de défense et de sécurité qui se sont manifestées ce soir », a-t-il déclaré.

A ses dires, la retraite aux flambeaux revêt un symbole : « C'est à la mémoire de tous ceux qui nous ont devancés, qui ont combattu pour l'indépendance et la liberté de notre Nation. Tous ceux qui ont contribué à bâtir cette armée et en constituer le béton, ceux qui ont été les géants sur les épaules de qui nous poursuivons notre action ». Il a également exprimé sa gratitude au maire de la commune de Gaoua, Fiacre Kambou, qui était présent et à toute la population rassemblée aux abords des avenues pour applaudir les forces de défense et de sécurité.