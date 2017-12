Tunisie: Bientôt la clé sous la porte...

De fait, dans le contexte de plus en plus intenable de notre sport roi, le recours à la vidéo aura,… Plus »

- Un fort développement du marché parallèle et des autres circuits de consommation (achats directs à l'étranger par les individus) créant ainsi un manque à gagner énorme pour l'économie tunisienne et une fuite de devises par les circuits parallèles bien supérieure aux 40 millions de dollars gagnés dans la balance officielle».

- La perte de 30 à 40% des emplois du secteur, soit environ 3.000 emplois. En contrepartie, on observera une baisse des entrées fiscales locales provenant du secteur (IS, IRPP, TVA) d'environ 76 millions de dinars.

En effet, une étude effectuée par la Chambre syndicale de la cosmétique (publiée sur le site de l'Utica) a montré que les opérateurs dans le secteur des cosmétiques verront leurs chiffres d'affaires baisser de 50 à 60%. De ce fait, elles vont passer de sociétés bénéficiaires à des sociétés déficitaires et ne plus engendrer d'impôts sur le bénéfice. A cela s'ajoutent l'inflation induite par cette taxation, la chute de la consommation et du chiffre d'affaires sur les réseaux réguliers (formels).

Des craintes justifiées et il n'y a pas lieu de crier victoire si l'Etat compte renflouer ses caisses avec cette taxe. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est même mathématique.

