Ile Maurice: Sofitel Imperial - Les détails de l'accord entre la direction et les employés

Le ministère du Travail, à travers l'Assistant Director of Labour, Mariahven Caremben, préconise, pour sa part, un paiement par la direction de trois quarts de salaires aux employés en raison des jours non travaillés dans le but de trouver un accord. La réponse de l'hôtel est attendue ce matin. Il a également été convenu que la fête de fin d'année sera organisée dans un hôtel cinq étoiles.

Au chapitre des allocations, si les employés sont appelés à faire des heures supplémentaires non prévues alors qu'ils sont déjà de service, ils devraient recevoir Rs 300 de plus. Si l'employeur sollicite en urgence un employé en congé avant minuit, ce dernier devrait percevoir Rs 600. Si c'est après minuit, la somme serait de Rs 1 000.

