Sénégal: L'ouverture du procès Khalifa Sall à la Une

Le Soleil annonce 3 dons de plus de 17 milliards du Japon au Sénégal, fruit de la visite du chef de l'Etat à Tokyo. Le président Macky Sall est en visite au Japon où pour un forum de haut niveau sur la couverture maladie universelle (CMU), organisé en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Enquête présente le juge Magatte Diop qui va présider l'audience et parle d"'un magistrat aguerri malgré son +jeune+ âge". "Sorti de l'ENAM en 1997, il a la lourde mission de conduire le procès du maire de Dakar Khalifa Sall et cie. Il était aux manettes dans l'affaire Diombass Diaw ; il a aussi dirigé le procès des jeunes Libéraux dont Toussaint Manga", rapporte Enquête.

Dans Le Soleil, l'Alliance pour la République (APR) s'insurge contre "des propos de Patrick Klugman, membre du Conseil de Paris, s'exprimant au nom dudit Conseil et de Mme Anne Hidalgo (maire), visant à créer un Observatoire international des maires en danger, en citant plus particulièrement le maire de Dakar qui serait poursuivi en justice, non pour des faits à lui reprochés, mais en vertu de sa position politique d'élu local et de maire".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.