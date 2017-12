Maroc/Sénégal: Tour préliminaire coupe de la CAF 2018 - Mbour petite cote herite de R.S Berkane du Maroc

« On va en Afrique, on doit jouer la Coupe de la Caf. Cela veut dire qu'il faut être costaud pour aller en Afrique. Essayer à notre niveau de jouer pour les places qualificatives, pour la phase de poules. Avec ça, faire des progrès dans le championnat. Comme on dit, pour gagner en Afrique, il faut y aller régulièrement. On va aussi essayer de glaner une place qualificative pour les Coupes africaines de l'année prochaine, soit gagner la Coupe du Sénégal ou le championnat», confiait, il y a quelques semaines, le coach des Pélicans.

Pour le premier tour des préliminaires qui débutera en février prochain, le club mbourois effectuera le premier déplacement en premier au Maroc, avant d'assurer sa qualification à domicile. Les Mbourous qui ont entamé le championnat avec un trophée (Coupe du Parlement) se positionnent actuellement à la 6e place après 3e journée de championnat de Ligue 1. L'entraîneur Badara Sarr est sans doute averti et il sait qu'il faudra réaliser des progrés en championnat pour aborder au mieux la compétition africaine qui sera plus relevée. Mais il s'agira surtout d'arrêter la spirale d'éliminations prématurées qui poursuit depuis déjà des lustres les clubs sénégalais.

