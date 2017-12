Sénégal: Judith Kaboré - «Les engagements des pays sont des promesses sur document»

Les Etats ouest africains engagés pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle doivent redoubler d'efforts en concourant financièrement et politiquement pour l'atteinte des Objectifs de développement durables (Odd). C'est ce que préconise Judith Kaboré, charger de plaidoyer Action contre la faim (Acf). Elle l'a soutenu, hier mercredi, au terme d'un atelier de deux jours de formation des journalistes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Co-animant, mardi et mercredi derniers à Dakar, un atelier de formation à l'attention des journalistes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest avec la Fao, Judith Kaboré, chargée de plaidoyer d'Action contre la faim (Acf) a soutenu que les «engagements des Etats pour lutter contre la faim et la malnutrition restent des promesses sur document». Elle s'est exprimé au terme des deux jours de formation axée sur les concepts, les causes et les conséquences et les politiques ourdies pour atteindre les Objectifs de développement durables (Odd), fixés aux plans national, sous-régional et international, pour éradiquer la faim.

«L'engagement politique, on le sent dans plusieurs pays. Mais ça reste un engagement sur papier. Mais après avoir pris des engagements, il faut bien les traduire en actes concrets en prenant des programmes, en mettant des interventions clés qui peuvent permettre de matérialiser de manière concrète ses engagements. Et, c'est à ce niveau qu'on ne sent pas réellement les Etats bouger. Et, ceci, aussi bien aux plans financier que politique», a-t-elle déploré. Toutefois, dira-t-elle: «On a une fenêtre d'opportunités depuis 2016. Les Nations Unies ont déclaré la décennie d'actions pour la nutrition et cela reste une opportunité pour chaque Etat de pouvoir mettre plus d'actions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle».

Elle ajoute: «dans notre action de tous les jours, nous essayons d'alerter et d'accompagner les pays de façon opérationnelle dans les 60 pays où nous intervenons. Hormis le travail de plaidoyer que nous faisons, ces pays ont souvent besoin de l'accompagnement de façon opérationnelle. Et, dans ces différents pays, nous menons un certain nombre de programmes qui mettent en œuvre des actions ayant un lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle», a-t-elle expliqué.