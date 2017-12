Congo-Kinshasa: La RDC rend hommage aux casques bleus tués, l'enquête se poursuit

La cour militaire de Kavumu, dans l'est de la RDC a rendu son verdict, mercredi 13 décembre : le… Plus »

Sur la durée des combats, deux versions s'opposent toujours. 4 heures, selon l'ONU, 13 heures selon les Tanzaniens. D'autres sources, affirment enfin que devant la force de feu des assaillants, les soldats tanzaniens auraient rapidement fui. Laissant derrière eux un camp « rasé » avec quelques véhicules calcinés. Qui est derrière cette attaque ? Encore difficile de dire. Si la piste d'une résurgence des ADF se confirmait, ils seraient en tout cas plus nombreux, mieux équipés et bien mieux entrainés.

Pendant ce temps, le reste des assaillants, plus nombreux, est positionné dans l'épaisse forêt de l'autre côté de la route. Très vite, les premiers coups de feu sont tirés. Ils viennent à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de la base. Manifestement, les assaillants sont bien renseignés. Ils savent où se trouve la salle des communications et parviennent à désactiver le système. Selon les éléments recueillis par RFI, ce dernier n'aurait donc pas été détruit, mais emporté par les assaillants, tout comme les armes et munitions abandonnées sur le site : roquettes, mitraillette et même un mortier, assure une source militaire.

