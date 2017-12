Sénégal: Refus de voir leurs clients à la maison d'arrêt de Rebeuss - Les avocats de Khalifa et cie prennent l'opinion à témoin

Le collectif des avocats chargés de la défense de Khalifa Sall et ses codétenus sont très remontés, après leur mésaventure, à la Maison d'Arrêt de Rebeuss, ce mercredi, à 24 heures du procès du maire de Dakar et Cie.

Ainsi, à travers un communiqué, dont copie est parvenue à igfm.sn, Mes Cheikh Khoureichi Bâ, Moustapha Ndoye, Ousseynou Fall, François Sarr, El Hadji Moustapha Diouf, Amadou Aly Kane, Serigne Khassim Touré, Mouhamadou Bamba Cissé, Ndéye Fatou Sarr, et El Mamadou Ndiaye informent l'opinion publique nationale et internationale qu'ils se sont présentés ce matin à la Maison d'Arrêt de Rebeuss pour rencontrer leurs clients pour préparer l'audience programmée devant la 2ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar pour demain 14 décembre.

La Direction de la Prison s'est opposée à la présence à la réunion de Me El Hadj Diouf au motif qu'il n'a pas présenté une lettre de constitution visée par le juge. Par principe et par solidarité, le collectif qui considère qu'il s'agit là d'une atteinte au droit sacré de l'avocat de défendre son client, a décidé de quitter les lieux et n'a pas pu préparer l'audience avec ses clients».

A ce titre : «le Collectif des avocats estime que cet incident n'est qu'une illustration supplémentaire du traitement singulier dont fait l'objet la procédure contre Khalifa Ababacar Sall».

Avant de poursuivre : «or, dans cette affaire impliquant Khalifa Sall et ses codétenus, les Juges ont estimé que l'instruction est terminée, raison pour laquelle une audience est programmée devant le Tribunal correctionnel. Il s' y ajoute que l'affaire doit être évoquée devant le Tribunal Correctionnel pour la première fois et qu'une constitution d'avocats peut intervenir entre la date de l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle et la date de la première audience».