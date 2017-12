Sénégal: Financement de projets structurants - La BOAD approuve de nouveaux engagements de 58,1 milliards

Le Conseil d'administration (Ca) de la Banque ouest africaine de développement (Boad) en session ordinaire, hier mercredi, au siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), a approuvé de nouveaux engagements pour un montant de 58,1 milliards de francs CFA pour des projets structurants.

Cette 107e et dernière session au compte de l'année en cours sous la houlette de son président, Christian Adovelande, a validé le procès-verbal de sa 106e réunion qui s'est tenue, le 27 septembre 2017, à Abidjan (Côte d'Ivoire). Elle a passé en revue les perspectives financières actualisées 2017-2021, le budget programme 2018-2020 et la proposition de renouvellement des membres du Comité d'Audit.

Ces nouvelles opérations approuvées portent sur le financement partiel de projets relatifs à l'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala (Mali) pour 5 milliards; la réhabilitation des infrastructures et modernisation des équipements du Port de Bissau, en Guinée-Bissau, pour 15 milliards; la réhabilitation et le renforcement des aires de mouvements de l'aéroport de San Pedro, en République de Côte d'Ivoire, pour 14,578 milliards et la ligne de refinancement en faveur de la Banque commerciale du Sahel (Bcs Sa, Mali).

Il y a également la ligne destinée au refinancement d'investissements productifs dans les secteurs éligibles au financement de la Banque, pour 6 milliards; la ligne à court terme en faveur de Coris Bank International (Cbi) pour le refinancement partiel de concours octroyés au titre de la campagne cotonnière 2017-2018 au Burkina Faso, pour 10 milliards, et la garantie partielle de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour un montant de 30.000 M FCFA «Senelec 6,5% 2017-2024» pour 7,5 milliards.

Dans la note transmise à la presse, «le Conseil d'administration a approuvé la proposition de réaménagement des conditions du prêt de la Banque pour le financement partiel du projet de création d'un réseau de télécommunications par la société Alpha Télécommunication Mali Sa (Atel Mali). Le projet a pour objet, l'implantation et l'exploitation d'un réseau de services de télécommunications (téléphonie et Internet) au Mali. Il vise à détenir 3% de part de marché en année 1 (soit 937.000 abonnés) et 10% de part de marché, en année 4 (soit 3.992.000 abonnés). Montant de l'opération: 11 milliards FCFA», mentionne la source.

Au paravent, le président Adovelande, dans son discours d'ouverture, a magnifié le travail effectué par la banque dans la mobilisation des ressources. «Sur le terrain de la mobilisation des ressources, la Boad a également été active. Les ressources d'emprunt à moyen ou long terme mobilisées sur la période 2015-2017 s'établissent à 1190,3 milliards de FCFA. Ces ressources ont pu être levées, principalement sur le marché financier international par l'émission de deux eurobonds, grâce notamment au rating Investment grade obtenu en 2015 et confirmé en 2016 et 2017», a-t-il souligné.