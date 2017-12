Sénégal/Egypte: Ligue des champions CAF - Génération foot tombe sur les égyptiens de Misr El Makasa

Pour son retour en compétition africaine, l'Académie Génération Foot est tombée sur le club égyptien de Misr El Makasa pour le compte du premier tour des préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique dont le tirage au sort a été effectué hier, mercredi au Caire, par la commission des compétitions interclubs de la CAF. Les champions du Sénégal vont recevoir le club egytien entre les 10, 11, 12 février avant d'aller défier leurs adversaires lors de la phase retour prévue le 17,18 ou 19 Février 2018 au Caire.

Détenteur de la Supercoupe, finaliste au tournoi de l'Assemblée nationale et solide leader au terme de la troisième journée de championnat de Liguee 1, les Académiens ont sans doute fini d'afficher leurs ambitions. « Les ambitions de GF ne peuvent être en deçà de ce qui a déjà été fait, et des avancées effectuées ces dernières saisons par l'équipe première. Notre objectif c'est d'être au pire des cas dans le Top 3 de la L1 en fin de saison si on ne remporte pas le titre , disputer les coupes et les gagner et surtout effectuer un excellent parcours en Afrique», soulignait Olivier Perrin le Manager général du club ors de la vite effectué il y a une semaine dans ses installations du centre de Déni Biram Ndao situées dans la banlieue rufisquoise. Il faut rappeler que l'équipe du président Mady Touré s'acheminera vers sa deuxième expérience sur le plan africain. Pour sa première participation, Génération foot n'avait pas réussi à franchir le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) et s'était fait éliminer par le Nasarawa United FC du Nigeria.