Sénégal: Budget 2018 du ministère de l'éducation - Des acteurs parlent d'une enveloppe inéfficace

Face à cette situation, les acteurs ont convenus de la nécessité d'une participation active de la société civile, capable de réflexion stratégique. D'où, souligne Cheikh Mbow, l'importance de renforcer la collaboration entre les organisations non gouvernementales et les organisations syndicales d'enseignants, pour un engagement commun en faveur du droit à l'éducation à tous les niveaux.

Le Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'Education nationale du Sénégal (Siens) partage cette analyse de la redistribution efficace du financement dans les différents ordres d'enseignement, face à un contexte de raréfaction des ressources. Le secrétaire général du Siens, El Cantara Sarr, n'est pas allé loin, en convoquant les indicateurs d'un échec du système malgré les milliards investis. Il souligne: un taux de scolarisation à 86%, un taux d'achèvement de 60%, un taux d'abandon de 9,8% et de redoublement élevé. Il s'y ajoute les mauvais résultats des évaluations nationales enregistrés ces dernières années.

En parlant ainsi Cheikh Mbow, le coordinateur national de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep), doute de l'efficacité du budget du ministère de l'Education nationale, pour la prise en charge des enjeux de l'heure. En effet, les 413 milliards dégagés pour le département dirigé par Serigne Mbaye Thiam, selon lui, sont loin d'apporter une réponse à la problématique du droit à l'éducation, alors que persiste la question des abris provisoires, des supports et matériels pédagogiques. Cheikh Mbow estime que «le budget n'apporte pas des réponses aux revendications des enseignants qui ont un relent financier». «Le budget n'apporte pas des réponses techniques. Nous avons été tout le temps déçu, vu que le budget ne rende pas effectif le droit à l'éducation. Plus d'un million d'enfants sont toujours hors système scolaire», dit-il.

