Sénégal: Réception provisoire des travaux du projet d'extension du Pgepsup de Bambey

Le directeur général de l'Agence des constructions des bâtiments et édifices publics au ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Mme Socé Diop Dione, a visité, hier mardi, le Projet d'extension de l'école Alioune Diop de Bambey. Il s'agit d'un Programme de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur (Pgefsup). Elle déclare être satisfaite de l'exécution des travaux de ce projet financé par l'Etat du Sénégal, sur un prêt de la Banque mondiale, pour un cout global de 5 milliards.

Le directeur général de l'Agence des constructions des bâtiments et édifices publics, en visite à l'université Alioune Diop (Uad) de Bambey, a procédé à la réception des travaux du projet d'extension (Pgepsup) de cet établissement d'enseignement supérieur. Mme Socé Diop Dione déclare, à la fin de sa visite que «tous les travaux sont terminés. Nous venons de faire la réception provisoire de ces travaux. Il y a certes quelques réserves et nous allons demander à l'entreprise de les lever dans les plus brefs délais. Il y a quelques fissures que l'entreprise va faire dans 48 heures. Nous sommes très satisfaits parce que les travaux sont bien faits et les normes de construction ont été respectées.»

Et d'ajouter que «toutes les parties prenantes ont participé à ce projet. Il y avait un bureau de contrôle Albach, Cse pour les travaux et Idole était chargée de la conception, maitre d'œuvre espagnole. L'ouvrage va accueillir 1500 étudiantes et est opérationnel. On va libérer l'amphithéâtre de 500 places pour permettre aux étudiants d'y accéder. Le cout du projet est de 5 milliards. C'est un bâtiment pédagogique dont la couverture fait 5000 mètres carrés et abrite un amphi théâtre de 500 places et des salles de cours, des salles informatiques, des laboratoires, des locaux administratifs. 3 bassins ont été aménages pour accueillir les eaux pluviales et les eaux usées. Ce bassin sera un projet paysagiste.»

Les étudiants ont poussé un ouf de soulagement. Ibrahima Diédhiou, leur représentant, soutient, pour sa part, que les étudiants sont prêts à utiliser ces bâtiments de manière responsable. «Nous sommes très contents et nous demandons plus de bâtiments, surtout des logements sociaux.» Le vice recteur, le Pr Ibrahima Faye, estime que ce bâtiment va soulager l'université. L'architecte Frédérick Pardoss, dit avoir adopté une stratégie de (construction) bioclimatique de protection solaire en s'inspirant de l'ombrage des arbres. Cet ouvrage vient s'ajouter à la réalisation de la cité des enseignants, pour un coût de 400 millions, la bibliothèque universitaire, l'Espace numérique ouvert (Eno) de Diourbel et le Centre des services fiscaux pour 1 milliard 500 mille francs Cfa. Il faut souligner que 10 milliards ont été injectés dans la réalisation d'infrastructures dans la région de Diourbel par l'Agence des constructions des bâtiments et édifices publics, entre 2012 et 2018.