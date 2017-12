Tunisie: Les moments forts...

Ons Jabeur : époustouflante !

La Tunisienne peut considérer 2017 comme sa meilleure saison. Ce fut le véritable réveil et la bonne ascension pour cette joueuse qui avait tout pour rivaliser avec les meilleures du circuit. Avec un nouveau staff et une préparation plus rigoureuse de la saison, Ons a vite émergé pour gagner des places et battre de grandes joueuses. Deux matches gagnés qui en disent long sur la métamorphose qu'a connue Ons : une première victoire devant Pavlyuchenkova à Dubaï (joueuse classée 22e WTA), et une seconde victoire devant Ciblukova, 7e mondiale à Roland-Garros. La Tunisienne a réussi à atteindre le 3e tour à Paris, le 2e tour à l'US Open et les quarts à Shenzhen et Taïpei, sans oublier ses victoires aux qualifications des tournois à forte dotation. Les progrès techniques et athlétiques pour cette joueuse, qui a aussi la faculté de bien jouer devant les grandes joueuses du circuit lui ont valu de rentrer dans le top 100, son rêve depuis des années. Elle doit confirmer ses progrès en 2018 en essayant de progresser davantage au top 100. Actuellement 89e, elle peut viser le top 70 ou 60, sachant bien qu'elle va avoir plus de points à défendre dans les tournois de grand chelem. Pour le moment, on peut dire qu'elle a été la grande révélation de la saison.

Malek Jaziri : Monsieur expérience

Si ont suit le parcours du vieux briscard tennisman tunisien en 2017, on remarque bien qu'il a eu beaucoup de mal à terminer sa saison. Pourtant, il l'a fort bien commencée en parvenant à rentrer dans le top 50 pour la première fois (47e en février). Le 3e tour à Melbourne (grand exploit!) a permis à Malek (bientôt 34 ans) de fuser vers le top 50, une énorme satisfaction pour lui qui revient de très loin dans sa carrière. Malheureusement pour Jaziri, la saison de la terre battue lui a été fatale, et le nombre de points perdus par rapport à 2016 l'a contraint à régresser. Premier tour à Barcelone, Monte-Carlo, au tournoi Hassan II et à Estoril et aussi à Roland-Garros, et après cela, un premier tour à Wimbledon, le classement ATP a régressé, d'autant plus qu'en septembre et octobre, il n'a pas réussi à défendre les points gagnés l'année précédente (notamment à Stockholm, Shanghaï ou en Vendée). Même s'il termine la saison à la 98e place (toujours au top 100), Malek Jaziri peut encore briller et ne plus jouer sur le classement.

Comme les joueurs qui ont dépassé 32 ans, choisir les tournois dans lesquels il joue, essayer de se ménager et de doser les efforts pour gagner des points sur des tournois où il peut réussir, devra être la stratégie à venir pour ce joueur leader du tennis tunisien.

Equipe de Tunisie : c'était bien !

La sélection tunisienne n'a pas démérité en coupe Davis la saison 2017. Deux moments forts à noter: le match fou contre la Suède en février perdu sur le fil 2-3 et ce match perdu sur des détails par le talentueux Aziz Dougaz à la dernière journée.

Deux mois plus tard, l'équipe de Tunisie emmenée par Malek Jaziri et surtout par la révélation Moez Chargui, qui a battu le grand Baghdatis, parvient à assurer son maintien en battant Chypre chez elle. Cette saison, l'équipe de Tunisie jouera contre la Finlande en février. Jaziri sera leader, et au vu des nouveaux règlements, on aura besoin d'une équipe complémentaire. Les solutions ne manquent pas avec un embarras du choix. Chergui, Dougaz, Mansouri, Ghorbel restent des solutions valables. Cette équipe peut aller loin.

En attendant la relève !

Du côté des jeunes, on a encore du mal à trouver des jeunes joueurs capables de prendre la relève. Déjà, les jeunes de 18 ans et qui ont déjà émergé ont du mal à aborder la carrière de professionnel, surtout en féminines. Nos joueurs dans les tournois ITF junior ne gagnent pas de titres, ne jouent pas les premiers rôles. A part le titre africain gagné par Bellalouna en février en junior, la relève est quelque chose de rare. En féminines, on attend encore que Chiraz Bechri, sur laquelle l'espoir est placé, progresse et perce dans les tournois. Beaucoup à faire au niveau des clubs et de la fédération pour améliorer la qualité de la relève.

On a besoin également d'organiser davantage de tournois futures (en essayant d'intégrer d'autres clubs à traditions) et aussi des tournois «challenger». En attendant le retour du Tunis Open, c'est le «Nana Trophy» (qui a beaucoup perdu de son audimat en l'absence de Ons Jabeur) qui reste le premier tournoi-repère.

Une saison 2018 va bientôt commencer pour le tennis tunisien. Les attentes sont les mêmes, les problèmes aussi. Ons Jabeur devait encore aller plus loin si elle négocie les tournois avec le même sérieux, alors que Malek Jaziri comptera plus sur son expérience pour sauvegarder sa présence au top 100.