Sénégal: Souleymane Camara - A 35ans le Sénégalais est loin de raccrocher

Souleymane Camara, 35 ans dans huit jours, a encore frappé contre Lyon (4-1) en huitième de finale de Coupe de la ligue. Deux buts qui ont propulsé Montpellier en quart de finale pour la première fois depuis 2013.

Sa longévité exceptionnelle, seize ans de foot pro, ne doit rien au hasard. Malgré son âge, l'attaquant sénégalais est loin de ranger ses crampons. Le vieux Lion du Sénégal espère prolonger son engagement qui expire à l'issue de la saison.

Arrivé lors de l'été 2008, l'attaquant international sénégalais de 34 ans n'a pas dit son dernier mot. « Je prends du plaisir, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire et tant que physiquement je me sens bien, je veux continuer, a expliqué l'ancien joueur de Monaco et de Nice dans des propos relayés par nos confrères de L'Equipe. Avec le MHSC. Oui, j'ai envie de continuer à Montpellier. Mais nous n'avons eu aucune discussion pour le moment. Je me concentre sur le terrain et si on est bon, après, il est plus facile de discuter. »

En fin de contrat, Souleymane Camara attendant comme tous les ans que l'aventure soit prolongée d'un an