Madagascar: Santé de la production - L'avortement thérapeutique prohibé

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, le Dr Joséa Ratsirarson, tente de calmer la tension. « Nous allons étudier, plus tard, le fait de légiférer sur cet avortement thérapeutique, mais aussi, l'euthanasie et d'autres sujets sensibles de la santé », indique-t-il. Ce ne sera pas pour bientôt. La conception même de ce projet de loi sur le planning familial a pris au ministère 2 ans.

Au départ, le ministère de la Santé publique a voulu légiferer l'IVG thérapeutique en l'inscrivant dans le projet de loi portant sur le planning familial. Les députés l'ont voté le 19 juin. Les sénateurs, quant à eux, se sont retenus à l'adopter et ont recommandé la suppression de ces deux articles, au même mois. « L'avortement n'est pas conforme à la culture malgache. Notre bénédiction incite même aux jeunes mariés à donner naissance à sept filles et sept garçons. Si l'avortement est autorisé, les jeunes en profiteront », avait expliqué le sénateur Olivier Rakotovazaha, à l'époque.

