Tunisie: Interférences

Autre grand apport de la Loi fondamentale, la décentralisation a été au cœur des débats des Journées de l'entreprise organisées tout récemment à Al Kantaoui. Comme à l'accoutumée, l'Iace n'a pas démérité.

Il a, disons-le d'emblée et sans complaisance, su encore une fois placer un thème « brûlant », central, au cœur de l'actualité à un moment où la classe politique tergiverse encore au sujet des élections municipales. Seul bémol toutefois, la « discrimination positive » en termes de politique de développement régional n'a semble-t-il pas été rehaussée au niveau du réel et véritable sens que les constituants et le texte de la nouvelle Constitution ont bien voulu lui donner. On est en effet un peu resté dans une logique éculée d'assistance et de charité, du centre qui veut rayonner par ses œuvres de bienfaisance sur les régions intérieures et, par acquit de conscience ou par impuissance, on appelle cela : « volontarisme politique» !

On n'en tiendra pas particulièrement rigueur aux Journées de l'entreprise de ce qui nous semble être un petit manquement, sachant que ces grandes journées traditionnellement riches ont eu lieu au moment où l'on débattait à l'ARP de l'épineux et ostentatoirement contesté projet de loi de finances 2018, où l'on était saisi par le choc d'apprendre que nous figurons sur une liste noire des paradis fiscaux, concoctée au sein de la commission de l'Union européenne, notre premier grand et stratégique partenaire, et au moment où les négociations sur l'Aleca patinent...

Parions cependant que le triptyque « décentralisation, discrimination positive du développement régional et principe de redevabilité» aura la place qu'il mérite, une fois que nous nous serons débarrassés des interférences de tout ordre, quelles qu'en soient la source et l'origine.

Radhia Mechergui, une femme de 44 ans et mère de cinq enfants, s'est immolée, le 17 novembre 2017, à Sejnane. Un nouveau symbole, paraît-il, de la dignité bafouée. Elle aurait peut-être trouvé écho un peu tardivement à ses doléances auprès des autorités locales. Hélas, son corps est tombé en cendres comme celui de Bouazizi. Elle aura peut-être bien une place baptisée à son nom.