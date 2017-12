Tunisie: Un rajeunissement porteur

De fait, dans le contexte de plus en plus intenable de notre sport roi, le recours à la vidéo aura,… Plus »

C'est le blé qui monte, dit-on, même si la concurrence sur les postes en équipe première sera assurément plus rude, avec les recrutements probables d'un bon nombre de nouveaux talents dont on cite plus particulièrement le Malien Yali Mohamed Delah, le Nigérian Ebah Michael, le Mauritanien Mohamed Adila et le Tunisien Eshraf Zouaghi.

En contrepartie, des jeunes du cru, dont on attend beaucoup, viennent d'être insérés parmi l'équipe première, à l'instar de Mohamed Hamrouni (arrière gauche), Mohamed Ali Ragoubi (joueur de milieu), Mohamed Trabelsi (régisseur) et Mohamed M'selm (avant).

