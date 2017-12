Tunisie: Basketball 32e CACC - Mazembe et New Generation perdent en première journée à Tunis

Pour leurs premières sorties à cette compétition qui se déroule dans la capitale tunisienne, Mazembe et New Generation sont tombés face à deux clubs angolais.

La RDC est présente à la 32e édition du championnat d'Afrique de basketball ouverte le 11 décembre à Radès en Tunisie. Les deux clubs RD-congolais participants à cette joute africaine de la balle au panier en version masculine sont le BC Mazembe de Lubumbashi et la formation de New Generation de Kinshasa.

Et les deux équipes ont perdu leurs premières rencontres. Logé dans le groupe B, Mazembe a courbé l'échine lors de sa première sortie face au club angolais de Libolo e Benefica par 65 points à 90. Déjà au deuxième quart-temps, les Corbeaux de Lubumbashi avaient prêté le flanc, menés par 29 points à 44. Dans le groupe A, la formation de New Generation n'a pas réussi son entrée en lice, battu un autre club angolais, Interclube, par 67 points à 89. Outre les affiches respectives de la RDC, le calendrier de la première journée du tournoi indique que Kano Pillars affrontait AS Salé, Ferroviario Da Beira s'opposait à GS Petroliers, City Oilers s'expliquait avec ES Radès, et Gombe Bulls était confronté à l'US Monastir.

Notons que douze clubs venus de huit pays au total prennent part à cette compétition de basket-ball masculin qui s'achèvera le 20 décembre. Les six clubs du groupe A sont ES Radès (Tunisie), New Generation (RDC), City Oilers (Ouganda), Interclube (Angola), Kano Pillars (Nigeria) et AS Sale (Maroc). Le groupe B se compose de Sport Libolo Benefica (Angola), GS Petroliers (Algérie), ASB Mazembe (RDC), Ferroviario Da Beira (Mozambique), Gombe Bulls (Nigeria), US Monastir (Tunisie).