Congo-Brazzaville: Climat - Eco-Oil Energie S.A pour une diminution de la dépendance alimentaire au Congo

En marge des négociations du sommet sur le climat, organisé conjointement par la France, les Nations unies et la Banque mondiale sur l'Ile Seguin, en banlieue parisienne, sont dressés des stands, du 12 au 14 décembre, au Palais des congrès de la Porte de Versailles. Au stand de Eco-Oil Energie S.A, le leitmotiv sur le climat demeure de mettre en avant une volonté susceptible d'être un accélérateur de développement agricole.

Au travers du programme « Ecoplus », il s'agit de contribuer à la diminution de la dépendance alimentaire du Congo en facilitant et provoquant la mise en culture de milliers d'hectares de terres agricoles cultivables, indiquent les animateurs du stand.

Et de rappeler que, dans un tel respect de l'environnement, ce programme a pour objectif de redynamiser des filières autrefois productives et rentables, et d'améliorer les conditions de vie de la population concernée.

« Pour atteindre cet objectif, une convention de partenariat équilibrée et durable est proposée à tous les exploitants et propriétaires de terres cultivables au Congo, quelles que soient leur taille et leur filière », explique Éric Raulet, consultant de la société congolaise. Le but final est d'obtenir de meilleures récoltes en qualité et quantité, grâce aux moyens matériels importants mis à disposition par Eco-Oil Energie.

La société a mis en place un mécanisme pouvant « garantir l'optimisation et la synergie de l'utilisation de fonds ». Ainsi, de par son action concrète et sa présence sur le terrain, elle optimise les sources de financement gouvernementales ou non, privées ou publiques. Elle se positionne comme caution, engagée au rachat des récoltes.

Dans la séance de rattrapage de la COP21 à Paris, cet exemple innovant sur le climat peut être présenté comme modèle d'intégration d'une approche inclusive ciblant l'ensemble de la population et des acteurs économiques au travers de la segmentation du programme de Ecoplus.

Au niveau de la sous-région, Eco-Oil Energie soutient la création du Fonds bleu pour le Bassin du Congo. Car, estime-t-elle, il s'agit de redéfinir les bases d'une économie collaborative associant exploitation raisonnée des forêts et gestion durable des eaux des côtes maritimes, du fleuve Congo et de ses affluents.