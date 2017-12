Congo-Kinshasa: Fraude minière - Des colis de coltan saisis sur un véhicule du HCR à Goma

Cette saisie est loin d'être isolée et s'insère dans un contexte d'exacerbation de la fraude minière. Les agents commis à la lutte contre la fraude minière ne sont pas à leur premier coup de filet. Quelques jours auparavant, ils avaient réussi à mettre la main sur un véhicule du parquet de grande instance utilisé pour la fraude minière. « Les responsables des services n'engagent pas leurs services lorsqu'ils posent des actions frauduleuses. Ils engagent leurs responsabilités individuelles et seront poursuivis comme individus et vont répondre de la loi », a affirmé Anselme Kitakya, le ministre provincial des Mines. Quant au HCR, il a nié toute implication de son personnel dans cette maffia indiquant qu'il met à la disposition de ses partenaires, y compris l'Etat congolais, les moyens logistiques nécessaires pour leurs activités qu'ils utilisent à leur guise.

