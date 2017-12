Congo-Brazzaville: Football - La Mancha et V Club font un match à égalité

Pour une première sortie, nous avons constaté beaucoup de problème au niveau de la finition, de la relance et au niveau de la construction du jeu parce que, nous sommes focalisé sur une partie de la condition physique, nous ne sommes pas encore dans la partie technique et tactique pour essayer de baser l'équipe », a-t-il souligné. L'entraîneur a poursuivi que son équipe a accepté de jouer avec la Mancha pour leur permettre d'évaluer le travail réalisé. Selon lui, cette première sortie de la Mancha a été moyen. Enfin, repondant à la question sur les ambitions de V Club après sa remontée en Ligue 1, l'entraîneur a indiqué qu'il joue pour la maintenance. « Dans les couloirs, on va pousser », a-t-il assuré.

De son côté, l'entraîneur de V. Club s'est dit très satisfait de ses poulains. «Nous avons fait trois semaines d'entraînement, il fallait tester l'équipe et à partir de ce soir, on sait à quel niveau nous sommes malgré le manquement de certains joueurs qui ne sont pas encore avec nous à l'entraînement. La prestation a été assez bonne surtout qu'on a eu beaucoup de jeunes qui ont intégré le groupe de V Club Mokanda.

Depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore entamé l'animation offensive mais ce qu'on a proposé avec quelques principes de jeu offensif qu'on a mis en place, je trouve que c'est bien », a-t-il commenté. Cependant, l'équipe étant qualifiée à la Coupe de la CAF, Ghislain Tchamas a souligné que quelques recrutements ont été faits. Mais pour faire une bonne prestation de la Mancha au niveau africain, l'équipe va renforcer son groupe avec des joueurs d'expérience qui pourront apporter un plus.

