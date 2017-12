Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Renaissance du Congo, la crise...

La défaite lors d'un derby de Kinshasa contre le Daring Club Motema Pembe (DCMP), le 10 décembre, au stade des Martyrs à l'occasion de la cinquième journée de la zone de développement ouest du 23e championnat national de football, a visiblement été de trop pour le FC Renaissance du Congo.

Le club créé en 2014 d'une dissidence du DCMP et tuteuré au départ par Moise Musanganya et l'évêque pasteur Pascal Mukuna ne va pas bien, du moins en interne. Car, si l'équipe ne s'en sort pas encore face aux deux mythiques clubs de Kinshasa, notamment V.Club et DCMP, le FC Renaissance a cependant gagné sa place dans l'élite du football national. Le vainqueur de la Coupe du Congo en 2016 n'y est pas du tout ridicule déjà en sa première année de participation à la Division 1 allant jusqu'au Play-Off et aussi cette saison au cours de laquelle elle a déjà engrangé neuf points en cinq sorties.

Mais l'absence de victoire aux derbys de la capitale lui fait cruellement défaut. Et c'est visiblement la source de la crise. Tenez, les Renais ont accumulé deux défaites de suite, contre V.Club (0-2) et contre DCMP (0-1). Déjà contre V.Club, l'entraîneur ivoirien François Guei avait annoncé sa démission en direct à la télévision Kin 24 qui retransmet certaines affiches de la zone ouest en direct. Aujourd'hui, le technicien ivoirien ferait partie du staff technique du Daring Club Motema Pembe comme entraîneur adjoint, a-t-on appris. Dénonçant les mauvaises conditions de travail et le fait de n'avoir jamais signé de contrat avec Renaissance, François Guei s'était surtout plaint d'être privé de trois titulaires lors de la défaite contre V.Club. Le secrétaire général du club lui aurait dit quelques heures avant le match que ces joueurs ont été suspendus par la Ligue nationale de football (Linafoot), instance organisatrice du championnat national, et que l'équipe de Rangers que Renaissance du Congo venait de battre précédemment aurait introduit des réserves pour ces trois joueurs qui avaient donc joué les trois précédents matchs du club orange de Kinshasa. Entre-temps, certains joueurs étrangers recrutés auraient pris leurs billets de retour pour leurs pays respectifs.

Et la Linafoot a convoqué les deux officiels du club, le président et son secrétaire général au sujet des joueurs prétendument suspendus. Il en ressort que l'instance organisatrice du championnat national de football n'a jamais suspendu ces joueurs. Et le revers est que les deux officiels du club s'en sortent avec des sanctions : un mois d'interdiction d'accès au stade pour le président Pascal Mukuna et trois mois pour le secrétaire général. En interne, l'on apprend que Pascal Mukuna aurait à son tour suspendu le secrétaire général Lambert Banza pour une durée qui ne serait pas connu.

Et la crise se serait propagé jusque du côté des supporters, surtout la section des supporters irréductibles de Barumbu. Ces derniers penseraient déjà à l'après Pascal Mukuna, qui, pour eux, ne dispose pas de moyens financiers suffisamment pour continuer à diriger et gérer les grandes ambitions du FC Renaissance du Congo. Et un nom circulerait déjà dans le milieu pour reprendre la place beaucoup trop occupée par l'évêque Pascal Mukuna au point d'éclipser les autres pionniers de la création du club que sont Antoine Musanganya et l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Nsingi. Il s'agirait de l'ancienne star de la NBA américaine de souche RD-congolaise, Dikembe Mutombo Jean-Jacques. Apparemment, ce dernier ne serait même pas au courant de ce qui se tramerait à Kinshasa, mais des personnes influentes du club auraient décidé de lui mettre les grappins dessus. La crise couve et l'on s'interroge sur son issue. Aux dernières nouvelles, l'entraîneur adjoint Dauda Lupembe a été promu coach titulaire du club en remplacement du technicien ivoirien François Guei.