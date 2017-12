Congo-Brazzaville: Transfert de fonds électronique - Des journalistes sensibilisés à l'usage du produit mobile money

Ayant réuni les chevaliers de la plume et du micro, Mtn Congo a appris à ces derniers l'usage d'un autre nouveau produit dénommé Télé na Ngai. Cette technique permet aux usagers de suivre en direct, via leurs téléphones portables, quelques chaînes de télévision locales et étrangères.

Dans son mot liminaire, le directeur général de Mtn Congo, Djibril Ouattara a émis le souhait de voir ce produit faire son chemin afin de permettre à chacun de faire les transactions financières au plus vite et en temps réel.

