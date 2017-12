Madagascar: Tranovato Ambatonakanga - Concert de Noël sous le signe de l'amour

La chorale « Orimbato » célèbrera ses 45 ans d'existence

Chanter pour Dieu « Car Il est amour ». Tel est le leitmotiv de la chorale Orimbato Tranovato Ambatonakanga pour son concert annuel. Histoire de mettre du baume au cœur des passionnés de chants lyriques

Répandre l'amour et la bonne nouvelle sont toujours les principales missions en ces temps de fête. Pour La chorale « Orimbato », cette période de l'année est toujours une occasion de partager l'art et la compassion en même temps. Le 17 décembre, place aux grands classiques du répertoire de Noël malgache. La formation entamera un concert au temple Fjkm Tranovato Ambatonakanga, histoire de donner un avant-goût de la célébration des 45 ans de la chorale pour l'année à venir.

A travers 16 titres, sous la direction de Fabrice Razafimamonjy, la Chorale « Orimbato » développera ce thème sous différents aspects en faisant revivre en première partie des chants de Noël. Les compositions des maestros comme Ramboatiana Chef de Chœur de la Chorale de la Primature de l'Epoque Royale, seront mises en exergue. De même, Naka Rabemanantsoa, célèbre compositeur de chants théâtraux sera en mémoire grâce à son titre très connu « Voninahitra ho anao». Entre autres, citons Naly Rakotofiringa, pionnier des chants de variétés malgaches des années 50, pour son titre « Fahiny» un chant de noël en duo mais arrangé en polyphonie en 1998 par Jacques Ramanamirija pour la Chorale « Orimbato ».

La deuxième partie verra l'interprétation des incontournables comme « Carol of the bells », « Il est né le divin enfant » mais aussi des tubes repris en version malgache tel que « For God so loved the world » de GF Haendel. Un moment privilégié et aussi riche culturellement car la Chorale « Orimbato » a fait appel à des collaborateurs pour l'authenticité de cette représentation, « Valiha tory folo » s'assurera de l'entracte.