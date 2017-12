Madagascar: BNGRC - Tout est prêt pour faire face à la saison cyclonique.

L'animation du Tour de Mada 2017 est confiée à James, ce chanteur au talent fou et où… Plus »

Peste. Le secrétaire exécutif du BNGRC a également mis l'accent sur la vigilance quant au risque de réapparition de la peste. " Les efforts menés pour contenir la peste ont été fructueux. Nous avons pu contenir l'épidémie de peste pulmonaire qui a sévi. Il faut toutefois être vigilant quant à d'éventuelle réapparition de la maladie " a-t-il fait savoir. Et lui d'ajouter que la saison pesteuse n'est pas encore terminée et que le circulation humaine, notamment les déplacements à travers les régions peuvent provoquer une éventuelle apparition de la maladie.

Le numéro Un du BNGRC d'ajouter que " des mesures ont été prises durant l'hiver pour faire en sorte que les populations soient mieux protégées ". Lesdites mesures correspondent aux renforcements de capacités des agents du BNGRC et des populations locales, à la dotation de matériels et d'équipements aux collectivités territoriales ou encore à la capitalisation des acquis.

Des risques à prendre au sérieux et qui sont ressentis par les Malgaches. Interrogé sur les mesures prises pour limiter les pertes causées par les catastrophes naturelles ou encore celles produites par les faits de l'homme hier, le Secrétaire Executif du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) s'est voulu rassurant en annonçant que " tout est prêt pour faire face aux catastrophes ".

