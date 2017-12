Madagascar: FIVMPAMA - Deux nouvelles branches en Atlantique et Grande Bretagne

Le Groupement du patronat malgache renforce sa présence à l'international en étendant son réseau dans l'Ouest de la France et Outre-Manche.

Preuve de l'engouement croissant de la diaspora malgache, deux nouvelles branches internationales du FIVMPAMA ont été inaugurées le week-end dernier. Le FIVMPAMA Atlantique a mis en place le vendredi 8 décembre à Nantes son bureau. Avec pour présidente, Jackie Sutter Randriantsoa ; vice-présidente, Tsiory Rakotondratsito ; SG, Volatiana Rahaga ; et trésorier, Joël Louis. Le lendemain 9 décembre, ce fut au tour du FIVMPAMA-United Kingdom à Londres d'ériger son bureau présidé par Solo Raharijaona et composé de Hanitra Andriantavy, trésorière et Naly Rakoto Ravalontsalama, secrétaire. Tous les nouveaux membres voient dans l'initiative internationale du FIVMPAMA une opportunité pour la diaspora de s'organiser et de se structurer en vue de rendre ses investissements productifs et de participer de manière plus effective au développement du pays.

6 pays. Les nouvelles antennes rejoignent la grande famille internationale du FIVMPAMA qui est aujourd'hui présente dans six pays : France et La Réunion, Etats-Unis, Canada, Allemagne, BENELUX, Seychelles. Avec la plus importante communauté malgache à l'extérieur, la France voit des branches se développer à l'échelle départementale. Tout au long du mois de novembre, des antennes ont ainsi été mises en place à Nice pour les Alpes-Maritimes et à Orléans pour le Loiret.

5000 membres. Le déploiement international du FIVMPAMA qui continue avec ces deux nouveaux ancrages, a pour but de mobiliser la diaspora malgache à œuvrer pour le développement du pays. Le groupement du patronat malgache entend jouer son rôle de catalyseur pour permettre à tous les acteurs de s'engager dans une dynamique vertueuse et productive, en soutien au développement économique de Madagascar. Il offre un cadre d'échanges propice aux partenariats les plus divers avec ses 5.000 membres locaux. Pour faciliter les collaborations futures, le FIVMPAMA travaille ainsi à la mise en place d'une plateforme numérique qui sera mise à la disposition de tous les membres nationaux et internationaux.