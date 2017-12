Madagascar: Vente aux enchères de dons - « Ny Fanahy maha olona » en veut à l'Etat

L'animation du Tour de Mada 2017 est confiée à James, ce chanteur au talent fou et où… Plus »

Nourritures précuits. De son côté, Me Willy Razafinjatovo, alias Olala, de déclarer qu'il faudrait dire aux malagasy la réalité. Cet avocat a tenu d'ailleurs à souligner que l'ONG ne va pas porter plainte, étant donné, a-t-il dit, qu'« elle n'a plus la qualité pour agir ». Et d'ajouter que « nous ne sommes plus propriétaires de la chose ». Notons que ces dons sont constitués de 14 tonnes 580 Kg de nourritures précuits. Mais l'on se demande si avec ces sept mois durant lesquels elles ont été bloquées au port de Toamasina, seront-elles encore bonnes à consommer ?

