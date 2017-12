Madagascar: SOS Santé - Une main tendue pour Rojohery

L'animation du Tour de Mada 2017 est confiée à James, ce chanteur au talent fou et où… Plus »

Les parents de Rojohery, Jaquelin Randriamahery et son épouse Georgine, domiciliés à Soaniadanana Sabotsy Namehana, sont joignables aux numéros de t&l&phone 0329349049 et 0329349053.

Aussi demandent-ils de l'aide à toute personne, association ou organisme pouvant apporter leur soutien à cet enfant. Les parents ne cherchent pas à recevoir de l'argent. « Ce que nous recherchons, c'est une association, un organisme ou un mécène qui pourrait parrainer notre enfant et le soutenir pour lui permettre de se faire soigner, ou tout au moins, lui permettre de vivre sa maladie décemment car nous, parents, sommes au bout de ce que nous pouvons faire pour sauver notre enfant. Nous ne savons plus que faire ni vers qui nous tourner », ont-ils affirmé, désemparés.

Ses parents, après des années de lutte pour essayer de soigner l'enfant en suivant des traitements prescrits par les médecins, sont aujourd'hui complètement désespérés de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant dont l'état de santé ne s'améliore pas. D'après le certificat médical délivré par le médecin, l'enfant souffre d'une maladie épileptique handicapante nécessitant un traitement médical et un suivi régulier et ce, pour une période encore indéterminée. Face à cette situation, les parents, qui ont déjà épuisé toutes leurs ressources, sont anéantis.

Rojohery Randrianirina a besoin d'aide. Cet enfant âgé de six ans est tétraplégique. Malade depuis quelques années, alors qu'il était seulement âgé de six mois, l'enfant est complètement paralysé des membres, ne pouvant ni bouger ni tenir sa tête, encore moins marcher.

